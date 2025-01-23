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23 січня 2025, 13:42

У Житомирі затримали російських агентів, які планували підірвати поліцейських

23 січня 2025, 13:42
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фото: СБУ
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У Житомирі працівники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією попередили терористичний акт, організований російськими спецслужбами. Двох ворожих агентів, які планували підірвати поліцейських в центрі міста, затримали

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами слідства, зловмисники заздалегідь орендували квартиру в Житомирі та встановили там два саморобні вибухові пристрої (СВП). Одну з вибухівок сховали у м’якій іграшці, а другу підключили до мобільного телефону, який використовували для дистанційного активації. Камера телефону була спрямована на двері квартири, аби фіксувати момент входу поліцейських.

План ворога передбачав, що агенти після підготовки вибухівки сховаються в готелі та чекатимуть вказівок від свого куратора. Вибухівку планували активувати у момент, коли поліцейські зайдуть до квартири через відчинені двері.

СБУ задокументувала кожен етап підготовки теракту. Агентів затримали після того, як вони зателефонували на лінію "102" та спровокували фейковий виклик.

Затриманими виявилися 19-річні мешканці Дніпропетровської області, яких російські спецслужби завербували через соцмережі. Для виконання завдання вони отримали інструкції через месенджер, де їм надали геолокацію схованки з вибухівкою.

Затриманим вже повідомили про підозру за закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що на Одещині Служба безпеки України зірвала спробу теракту, спланованого російськими спецслужбами. Правоохоронці викрили 21-річну агентку з Донеччини, яка готувала два вибухи у будівлі підрозділу ЗСУ та в автомобілі поблизу.

СБУ теракт затримання Житомир агентурна мережа замах Нацполіція вибухівка
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