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У дев'яти областях України правоохоронці викрили 13 військових посадовців, які незаконно нарахували понад 13 млн гривень виплат. Кошти отримали військовослужбовці, які фактично не перебували у зоні ведення активних бойових дій, особи, котрі взагалі не проходили службу або самовільно залишили військову частину

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Серед підозрюваних – командири частин, керівники та службовці окремих підрозділів, колишній начальник обласного ТЦК та СП. За вказівкою одного з фігурантів підлеглі навіть незаконно видобували корисні копалини та ремонтували його будинок та його родичів.

В Одеській області т.в.о. помічника командира військової частини з фінансово-економічної роботи безпідставно нарахувала чотирьом особам, які самовільно залишили частину, понад 545 000 гривень, а заступник начальника штабу іншої військової частини за підробленими документами отримав безпідставно 670 000 гривень.

На Черкащині командир військової частини підписав наказ про виплату додаткової винагороди 91 військовослужбовцю, які безпосередньо не брали участь у бойових діях. Сума незаконно нарахованих коштів сягнула 5 945 000 гривень.

Подібна ситуація і в Чернігівській області. Єдина різниця – в сумі виплачених коштів. Тут начальник штабу військової частини преміював додатковою винагородою службовців на загальну суму 412 500 гривень.

А на Тернопільщині командир та начальник підрозділу взводу нарахували та виплатили понад 1 000 000 гривень службовцям, які згідно з наказами перебували у районі ведення бойових дій, а фактично перебували за місцем проживання.

У Дніпропетровській області ще одну підозру отримав колишній обласний воєнком – нарахував понад 1 000 000 гривень у якості виплат особам, які фактично військову службу не проходили.

На Хмельниччині командир бригади виплатив п’ятьом військовослужбовцям за нібито безпосередню участь у бойових діях по 30 000 грн поки вони ремонтували його будинок та його родичів. Крім того, ці особи, використовуючи спеціальну військову техніку, займались незаконним видобутком вапняку та будівельного каменю для будівельних робіт. Сума завданих збитків – понад 1 000 000 гривень.

На Закарпатті працівниця військової частини ввела в оману своє керівництво про нібито своє перебування на службі на певній дільниці та отримала понад 250 000 гривень.

На Львівщині командир батальйону безпідставно виплатив майже 370 000 гривень, а в Рівненській області командир роти нарахував військовій 740 000 гривень.

Правоохоронці в Луганській області зібрали матеріали, які стали підставою для оголошення підозр двом військовослужбовцям за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів. Як наслідок особи, які не брали участь у бойових діях отримали майже 1 200 000 гривень додаткових виплат.

Усім фігурантам слідчі повідомили підозри. Залежно від ролі та участі у протиправній діяльності їх дії кваліфіковані за сімома статтями Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, на Запоріжжі екскомбриг однієї з бригад тероборони організував "бойові" виплати своїй дружині. Жінка перебувала поруч із чоловіком і займалася конярством на фермі, а згодом пішла в СЗЧ.