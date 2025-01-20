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20 січня 2025, 12:34

ДБР затримало кількох високопоставлених українських офіцерів

20 січня 2025, 12:34
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фото ілюстративне: з відкритих джерел
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Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало чи збирається пред'явити підозру кільком високопоставленим українським воєначальникам

Про це повідомив головний редактор інтернет-видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов, повідомляє RegioNews.

Зокрема, за інформацією журналіста, у Чернівцях було затримано колишнього командира 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" полковника Дмитра Рюмшина. У цій бригаді було масове самовільне залишення частини (СЗЧ).

Крім цього, як зазначає Бутусов, затримано колишнього командувача оперативно-тактичного управління "Харків" бригадного генерала Юрія Галушкіна, колишнього командира 125-ї львівської бригади Тероборони генерал-лейтенанта Артура Горбенка, а також колишнього заступника командира 125-ї бригади.

За його інформацією, Галушкін та Горбенко отримають підозри за службову недбалість "у зв'язку з провалом оборони та втратою керованості військ на харківському напрямку 10 травня 2024-го року".

На сьогодні офіційно їх затримання поки що не підтверджувалося.

Раніше повідомлялося, що у грудні минулого року ДБР порушило кримінальне провадження за обставинами формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила в бій під Покровськом. А президент України Володимир Зеленський узяв під особистий контроль розслідування обставин дезертирства цієї бригади.

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