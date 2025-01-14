Представники поліції не мають права мобілізувати громадян, – ТЦК

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Представники Нацполіції мають право проводити заходи оповіщення без участі співробітників ТЦК, втім мобілізувати громадян вони не можуть

Про це розповіла заступниця начальника районного ТЦК та СП у місті Києві, майор Лариса Козак, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Відповідно до законодавчих актів, представники Національної поліції, виконавчої влади, районних державних цивільних адміністрацій, керівники підприємств, установ й організацій мають обов'язок забезпечувати мобілізацію.

"Органи національної поліції, оскільки вони повністю залучені в процесі розшуку громадян, які ухиляються від мобілізації, виявленні, доставленні їх й притягненні до відповідальності, звичайно, повинні спільно з ТЦК, проводити ці заходи", – пояснила вона.

За словами Козак, представники ТЦК не наділені правоохоронною функцією. Натомість правоохоронці мають право бути без співробітників територіального центру комплектування, оскільки залучені до заходів сповіщення. Але, мобілізовувати – ні.

Заступниця начальника РТЦК та СП додала, що представники ТЦК мають право мобілізовувати військовозобов'язаних, але без поліції важко перевірити чи перебуває правопорушник у розшуку.

"Ми не можемо відповідно здійснити адміністративне затримання й доставлення, а також відповідно не маємо ніяких правових меж здійснювати заходи адміністративного впливу", – відзначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадяни України, які мають статус "обмежено придатний", мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого. Тим, хто цього не зробить, вже наступного дня загрожують штрафи.