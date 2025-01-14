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14 січня 2025, 17:10

Поставили ЗСУ неякісні кулемети на майже 200 млн гривень: викрито експосадовця Міноборони та двох керівників держпідприємства

14 січня 2025, 17:10
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фото: ДБР
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Підозру отримали колишній директор одного з департаментів Міністерства оборони та двоє керівників держпідприємства, які поставили у бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Посадовці мали у 2022 році поставити на фронт 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів. Натомість вони провернули оборудку, за якою замість якісної зброї у війська потрапили дешеві аналоги, що не придатні для використання за призначенням. Крім того, була поставлена лише половина кулеметів від заявленого.

Двісті закуплених за державний кошт кулеметів не мали жодного маркування, відповідної технічної документації та жодних супровідних документів. Під час їхнього бойового використання зброя не могла вести безперервну стрільбу та після перших пострілів взагалі виходила з ладу, через руйнування частин та механізмів.

Через це державний бюджет зазнав збитків на понад 193 млн гривень, а українські військові наражали себе на небезпеку.

Наразі вирішується питання обрання фігурантам запобіжних заходів – тримання під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.

Зазначається, що торік правоохоронці вже викривали цього експосадовця на розкраданні майже 1,5 мільярда гривень під час закупівлі снарядів для ЗСУ. Наразі це провадження розслідується.

Нагадаємо, йдеться про колишнього виконуючого обов’язки директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомаса Нахкура.

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