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14 января 2025, 21:39

Массовый перевод военных Воздушных сил в пехоту: Зеленский дал поручение командованию

14 января 2025, 21:39
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фото: president.gov.ua
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Президент Владимир Зеленский после появления информации о переводе специалистов Воздушных сил ВСУ в пехоту дал поручение не переводить людей, необходимых Воздушным силам для выполнения задач

Об этом президент сообщил во время вечернего обращения, передает RegioNews.

Зеленский проинформировал, что разговаривал с командующим Воздушных сил.

"Я поручил прояснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны воздушным силам для выполнения боевых задач", — заявил он, отметив, что речь идет о военных авиации, ПВО и мобильных огневых групп.

Напомним, ранее народные депутаты и общественные активисты сообщили о переводе специалистов Воздушных сил в подразделения других родов войск, в том числе в пехоту. Отмечалось, что это создает риск для боеспособности авиационных бригад.

Впоследствии в Генеральном штабе признали, что отдельные категории личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов ВСУ, после подготовки в учебных центрах действительно усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые и другие войска.

В то же время в Генштабе отметили, что остодефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировали и не планируют.

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