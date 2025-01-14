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14 січня 2025, 16:16

Зеленський відповів на заклики партнерів знизити мобілізаційний вік в Україні

14 січня 2025, 16:16
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фото: president.gov.ua
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Президент Володимир Зеленський відповів на заклики стосовно зменшення мобілізаційного віку, які надходять від представників НАТО та інших країн-партнерів

Про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає RegioNews із посиланням на УНІАН.

"Ми багато разів чули сигнали щодо віку наших військових, мобілізаційного віку тощо... Я не називатиму конкретну цифру, тому що це небезпечно: у нас більше 100 бригад на полі бою, і кожна з цих бригад щоденно потребує укомплектованості", – зазначив президент.

За його словами, однією з ключових проблем залишається брак необхідної техніки.

"Техніка – бронетехніка, артилерія, все, що потрібно в кожній бригаді. Але у великої кількості бригад обладнання постійно виходить з ладу або потребує ремонту", – сказав він.

Зеленський підкреслив, що перш ніж розглядати питання збільшення чисельності армії, потрібно забезпечити наявні підрозділи достатньою кількістю озброєння та технічного оснащення.

"Людина має бути захищена. Не просто захищена, а мати відповідну зброю і знання. Це те, чим наші партнери повинні насичувати українську армію", – сказав глава держави.

Також президент наголосив, що підтримка союзників повинна зосереджуватися не лише на збільшенні чисельності армії, але й на її технічній модернізації.

Нагадаємо, напередодні радник із нацбезпеки адміністрації президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що проблема з мобілізацією в Україні та з кількістю мобілізованих громадян розвивалася з плином часу. І вона стала більш гострою протягом минулого року, тому Україні доведеться ухвалити самостійне рішення про те, необхідно чи ні знизити мобілізаційний вік до 18 років.

Також раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що якщо Україна знизить мобілізаційний вік до 18 років, то США та союзники забезпечать усіх новобранців спорядженням.

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