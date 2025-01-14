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14 січня 2025, 20:37

У Міноборони повідомили, коли запрацюють електронні направлення на ВЛК

14 січня 2025, 20:37
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фото: РБК-Україна
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Міністерство оборони України працює над впровадженням електронних направлень на проходження військово-лікарської комісії

Про це повідомив голова оборонного відомства Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Міністр запевнив, що перші електронні направлення на ВЛК будуть доступні у додатку "Резерв+" вже у цього місяця.

Умеров пояснив, що першим кроком у цій реформі стало закладання нормативної бази для видачі електронних направлень на ВЛК військовозобов’язаним.

"Наша мета – створити сучасну, прозору систему ВЛК, яка мінімізує корупційні ризики та бюрократичні перепони", - наголосив він.

Завдяки цифровізації, як зауважив очільник оборонного відомства, цей процес стане значно зручнішим для кожного.

Міністр також повідомив, що тепер ВЛК враховуватимуть рішення експертних команд, які з 1 січня замінили МСЕК.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що всі чоловіки віком 18-60 років, що мали статус "обмежено придатний", мають пройти повторну військово-лікарську комісію.

Умєров Рустем військовозобовʼязані ВЛК Резерв+
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