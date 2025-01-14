У Міноборони повідомили, коли запрацюють електронні направлення на ВЛК
Міністерство оборони України працює над впровадженням електронних направлень на проходження військово-лікарської комісії
Про це повідомив голова оборонного відомства Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
Міністр запевнив, що перші електронні направлення на ВЛК будуть доступні у додатку "Резерв+" вже у цього місяця.
Умеров пояснив, що першим кроком у цій реформі стало закладання нормативної бази для видачі електронних направлень на ВЛК військовозобов’язаним.
"Наша мета – створити сучасну, прозору систему ВЛК, яка мінімізує корупційні ризики та бюрократичні перепони", - наголосив він.
Завдяки цифровізації, як зауважив очільник оборонного відомства, цей процес стане значно зручнішим для кожного.
Міністр також повідомив, що тепер ВЛК враховуватимуть рішення експертних команд, які з 1 січня замінили МСЕК.
Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що всі чоловіки віком 18-60 років, що мали статус "обмежено придатний", мають пройти повторну військово-лікарську комісію.