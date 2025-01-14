Обмежено придатні, які не отримали сповіщення про ВЛК, не можуть бути оштрафовані, – нардеп

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Військовозобовʼязаних, які вчасно оновили дані в ТЦК, але не отримали сповіщення про перепроходження ВЛК, не мають притягнути до штрафу

Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко, передає RegioNews.

Так нардеп прокоментував інформацію про те, що всіх "обмежено придатних" громадян, які не пройдуть повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого, вже наступного дня почнуть штрафувати.

Федієнко наголосив, що чинним законодавством не передбачено, що військовозобов’язаний має проявляти ініціативу з проходження медичного огляду. В законодавстві чітко визначений механізм. Тобто ТЦК повинен відправити такого громадянина на ВЛК: "здійснюють оповіщення зазначених у розпорядженні призовників, військовозобов’язаних та резервістів за місцем їх проживання".

"Тому я вважаю що у разі якщо ви не отримали відповідне оповіщення від ТЦК, то адміністративне стягнення до вас не можна застосувати. За умови! Якщо ви оновили свої данні у ТЦК. Тобто, ви вчасно оновили данні в ТЦК, але не отримали сповіщення від ТЦК щодо перепроходження ВЛК, ніхто не може вас притягнути до адмін. штрафу", – зазначив нардеп.

Нагадаємо, всі чоловіки віком 18-60 років, що мали статус "обмежено придатний", мають пройти повторну військово-лікарську комісію.