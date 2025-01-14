В Минобороны сообщили, когда заработают электронные направления на ВВК
Министерство обороны Украины работает над внедрением электронных направлений на прохождение военно-врачебной комиссии
Об этом сообщил глава оборонного ведомства Рустем Умеров на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Министр заверил, что первые электронные направления на ВЛК будут доступны в приложении "Резерв+" уже в этом месяце.
Умеров объяснил, что первым шагом в этой реформе стало заложение нормативной базы для выдачи электронных направлений на ВВК военнообязанным.
"Наша цель – создать современную, прозрачную систему ВВК, которая минимизирует коррупционные риски и бюрократические препятствия", - подчеркнул он.
Благодаря цифровизации, как отметил глава оборонного ведомства, этот процесс станет более удобным для каждого.
Министр также сообщил, что теперь ВВК будут учитывать решение экспертных команд, которые с 1 января заменили МСЭК.
Напомним, ранее также сообщалось, что все мужчины в возрасте 18-60 лет, имевшие статус "ограниченно подходящий", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.