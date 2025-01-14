В Минобороны сообщили, когда заработают электронные направления на ВВК

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Министерство обороны Украины работает над внедрением электронных направлений на прохождение военно-врачебной комиссии

Об этом сообщил глава оборонного ведомства Рустем Умеров на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Министр заверил, что первые электронные направления на ВЛК будут доступны в приложении "Резерв+" уже в этом месяце.

Умеров объяснил, что первым шагом в этой реформе стало заложение нормативной базы для выдачи электронных направлений на ВВК военнообязанным.

"Наша цель – создать современную, прозрачную систему ВВК, которая минимизирует коррупционные риски и бюрократические препятствия", - подчеркнул он.

Благодаря цифровизации, как отметил глава оборонного ведомства, этот процесс станет более удобным для каждого.

Министр также сообщил, что теперь ВВК будут учитывать решение экспертных команд, которые с 1 января заменили МСЭК.

Напомним, ранее также сообщалось, что все мужчины в возрасте 18-60 лет, имевшие статус "ограниченно подходящий", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.