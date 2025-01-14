20:11  14 января
Дубинского внесли в официальный список украинских коррупционеров
18:49  14 января
В Украине изъяли контрабандную ювелирку и часы на десятки миллионов гривен
17:10  14 января
В Киеве угнали авто, которое должно было уйти на фронт
UA | RU
UA | RU
14 января 2025, 20:37

В Минобороны сообщили, когда заработают электронные направления на ВВК

14 января 2025, 20:37
Читайте також українською мовою
фото: РБК-Украина
Читайте також
українською мовою

Министерство обороны Украины работает над внедрением электронных направлений на прохождение военно-врачебной комиссии

Об этом сообщил глава оборонного ведомства Рустем Умеров на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Министр заверил, что первые электронные направления на ВЛК будут доступны в приложении "Резерв+" уже в этом месяце.

Умеров объяснил, что первым шагом в этой реформе стало заложение нормативной базы для выдачи электронных направлений на ВВК военнообязанным.

"Наша цель – создать современную, прозрачную систему ВВК, которая минимизирует коррупционные риски и бюрократические препятствия", - подчеркнул он.

Благодаря цифровизации, как отметил глава оборонного ведомства, этот процесс станет более удобным для каждого.

Министр также сообщил, что теперь ВВК будут учитывать решение экспертных команд, которые с 1 января заменили МСЭК.

Напомним, ранее также сообщалось, что все мужчины в возрасте 18-60 лет, имевшие статус "ограниченно подходящий", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Умеров Рустем военнообязанные ВВК Резерв+
Ограниченно годные, не получившие уведомление о ВВК, не могут быть оштрафованы, – нардеп
14 января 2025, 18:50
"Ограниченно пригодные" украинцы, которые не пройдут ВВК, получат штраф уже 6 февраля
14 января 2025, 11:00
Во Львовской области во время прохождения ВВК у мужчины произошел приступ эпилепсии
10 января 2025, 09:10
Все новости »
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
Массовый перевод военных Воздушных сил в пехоту: Зеленский дал поручение командованию
14 января 2025, 21:39
В Киевской области пассажирский поезд насмерть сбил 18-летнего парня
14 января 2025, 21:06
Дубинского внесли в официальный список украинских коррупционеров
14 января 2025, 20:11
В Винницкой области задержали двух российских агентов, которые совершали поджоги
14 января 2025, 19:46
Россияне запустили дрон в одну из квартир многоэтажки в Херсонской области, вспыхнул пожар
14 января 2025, 19:11
Инцидент с "мажорами" в центре Киева: полиция завела еще одно уголовное дело
14 января 2025, 19:01
Ограниченно годные, не получившие уведомление о ВВК, не могут быть оштрафованы, – нардеп
14 января 2025, 18:50
В Украине изъяли контрабандную ювелирку и часы на десятки миллионов гривен
14 января 2025, 18:49
У сбежавшего из Украины экс-генерала СБУ Наумова обнаружили элитную недвижимость в Турции, — СМИ
14 января 2025, 18:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
Все публикации »
Юрий Богданов
Александр Коваленко
Митрополит Эпифаний
Все блоги »