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14 січня 2025, 11:00

"Обмежено придатні" українці, які не пройдуть ВЛК, отримають штраф вже 6 лютого

14 січня 2025, 11:00
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Громадяни України, які мають статус "обмежено придатний", мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого. Тим, хто цього не зробить, вже наступного дня загрожують штрафи

Про це речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея повідомила у коментарі виданню "Про все", передає RegioNews.

Вона наголосила, що вже 6 лютого порушників почнуть штрафувати.

"Тобто, на наступний день після визначеного крайнього терміну ми вже можемо притягнути людину до відповідальності за порушення військового обліку. Це загальна стаття і штраф однаковий для всіх: від 17 до 25,5 тисяч гривень. Водночас, під час розгляду постанови начальником ТЦК, якщо буде поважна причина, то штраф можуть і не накласти. Все в індивідуальному порядку", – розповіла Аліна Кривошея.

Вона додавла, що повторно пройти ВЛК мають і військові, аби визначити свою придатність до подальшої служби.

У ТЦК наголошують, що перепройти ВЛК необхідно самостійно, аби уникнути отримання штрафу. Також комісію мають пройти й придатні громадяни, які обстежувалися понад рік тому.

Нагадаємо, до 4 лютого 2025 року всі чоловіки віком 18-60 років, що мали статус "обмежено придатний", мають пройти повторну військово-лікарську комісію..

Раніше повідомлялося, що в 2025 році військовозобовʼязані громадяни зможуть отримати електронне направлення на проходження ВЛК через застосунок Резерв+ без необхідності відвідувати ТЦК. Відповідний механізм Міноборони планує напрацювати до кінця лютого.

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