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До 4 лютого 2025 року чоловіки віком 18-60 років, що мали статус "обмежено придатний" мають пройти повторну військово-лікарську комісію

Про це йдеться у наказі Міноборони №402, який регламентує роботу ВЛК, передає RegioNews.

Цей документ почав діяти одночасно з ухваленим 21 березня законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", який президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня.

Головною новацією документа є те, що майже повністю (за винятком чотирьох випадків) скасовано індивідуальну оцінку придатності, коли ВЛК могла обирати між формулюваннями "непридатний" та "обмежено придатний" (а також "обмежено придатний" чи "придатний").

Також встановлюються обмеження щодо особливостей проходження служби відповідно до стану здоров’я.

А саме:

придатні (повністю);

придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Направлення на ВЛК має надати:

для військовозобов'язаного – ТЦК та СП;

для військовослужбовця – командир частини або заклад охорони здоров'я, в якому військовослужбовець проходить лікування або реабілітацію, ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку під час своєї відпустки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2025 році військовозобовʼязані громадяни зможуть отримати електронне направлення на проходження ВЛК через застосунок Резерв+ без необхідності відвідувати ТЦК. Відповідний механізм Міноборони планує напрацювати до кінця лютого.