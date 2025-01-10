На Львівщині під час проходження ВЛК у чоловіка стався напад епілепсії

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Під час проходження військово-лікарської комісії у Буську на Львівщині у чоловіка стався напад епілепсії

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП, інформує RegioNews.

"До Буського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки екіпажом патрульної поліції, для з’ясування та уточнення військово-облікових документів, було доставлено громадянина України, який під час проходження військово-лікарської комісії в одному з медичних закладів м. Буськ, вийшов з медзакладу і знепритомнів внаслідок епілептичного приступу", – йдеться у повідомленні.

Там пояснили, що сестра чоловіка, яка була поруч, почала першою надавати йому допомогу, намагаючись уникнути заковтування язика, отримала фізичні травми у вигляді укусів зубами, які стали наслідком неконтрольованих дій останнього, саме через це у неї на руках видно кров.

"Жодних протиправних дій щодо громадянина з боку військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вчинено не було та надано всю необхідну допомогу. На даний час життю та здоров’ю громадянина нічого не загрожує", – наголосили в ТЦК.

Там також закликали громадян "не спекулювати на темі мобілізації і пам’ятати про відповідальність перед законом щодо перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, зумисне викривлення інформації, яка шкодить репутації Збройних Сил України вцілому".

Нагадаємо, військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві чоловіка у приміщенні Сумського ТЦК та СП, відпустили під особисті зобов'язання.