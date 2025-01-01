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01 січня 2025, 17:15

Сирський приїхав на Курщину, де втрати Росії склали понад 38 тисяч військових

01 січня 2025, 17:15
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фото: t.me/osirskiy
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У Курській області втрати Росії склали понад 38 тисяч солдат і більше тисячі одиниць техніки. В полон потрапили понад 700 росіян

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який відвідав Курський напрямок, інформує RegioNews.

Він зазначив, що героїчні дії українських військових змусили РФ утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків.

"Завдяки вашій стійкості та мужності втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки. 30 грудня з полону повернулося ще 189 українців. Це також і ваша заслуга, адже під час операції на цьому напрямку наш обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників", — йдеться у повідомленні.

Під час роботи на Курському напрямку головнокомандувач ЗСУ нагородив українських бійців.

"Дякую за відвагу, героїзм і військовий подвиг! Будемо й надалі знищувати окупантів. І без різниці, які у них паспорти: російські чи північнокорейські. Боротьба триває", — наголосив Олександр Сирський.

Раніше головнокомандувач ЗСУ повідомив, що на Покровському напрямку в Донецькій області росіяни щодня втрачають близько 400 солдатів.
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