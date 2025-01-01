У новорічну ніч РФ випустила по Україні понад 100 "шахедів": як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 1 січня російська армія завдала удару по Україні 111-ма безпілотниками різних типів. Сили ППО збили 63 ворожі дрони, 46 — локаційно втрачені, ще два полетіли назад в РФ та Білорусь

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що ворог запустив ударні БпЛА типу "Shahed"та безпілотники інших типів із напрямків – Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ та Криму.

"Станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях. Через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще два полетіли у росію та Білорусь", — йдеться в повідомленні.