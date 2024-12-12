Росіяни щодня втрачають близько 400 солдатів на Покровському напрямку, — Сирський

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Покровський напрямок тривалий час є одним із найскладніших ділянок фронту. Росіяни тут зазнають великих втрат

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.

Він додав, що Сили оборони "готуються до всіх можливих варіантів подальших дій ворога"

За словами Сирського, втрати російських окупантів на Покровському напрямку "стабільно високі, особливо у живій силі".

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що у грудні зафіксовано, що росіяни в середньому за добу втрачають близько 400 солдатів вбитими та пораненими.

Нагадаємо, станом на сьогодні загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить понад 758 тисяч військових.