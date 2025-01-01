Сили оборони вдарили по бронетехніці та пунктах управління росіян біля Куп’янська

фото: ДПСУ

На Харківщині воїни бригади "Помста" ефективно відпрацювали по ворожих цілях на Куп’янському напрямку

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Захисники в останній тиждень 2024 року "накришили" окупантського мотлоху.

"Бійці комендатури розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" знищили чотири БМП рашистів, танк, шість складів з боєкомплектом та два склади БпЛА, вразили 2 пункти управління, позицію 120-мм міномета", ― йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що воїни бригади "Гарт" дронами-камікадзе та скидами з БпЛА завдали уражень по місцях зосередження ворожої піхоти на Вовчанському напрямку.