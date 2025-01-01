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01 января 2025, 17:15

Сырский приехал на Курщину, где потери России составили более 38 тысяч военных

01 января 2025, 17:15
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фото: t.me/osirskiy
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В Курской области потери России составили более 38 тысяч солдат и около тысячи единиц техники. В плен попали более 700 россиян

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, посетивший Курское направление, информирует RegioNews.

Он отметил, что героические действия украинских военных заставили РФ удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений.

"Благодаря вашей стойкости и мужественности потери врага на Курщине составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники. 30 декабря из плена вернулось еще 189 украинцев. Это также и ваша заслуга, ведь во время операции на этом направлении наш обменный фонд пополнился более чем на 700 захватчиков", - говорится в сообщении.

Во время работы в Курском направлении главнокомандующий ВСУ наградил украинских бойцов.

"Спасибо за отвагу, героизм и военный подвиг! Будем и дальше уничтожать оккупантов. И без разницы, какие у них паспорта: российские или северокорейские. Борьба продолжается", — подчеркнул Александр Сырский.

Ранее главнокомандующий ВСУ сообщил, что на Покровском направлении в Донецкой области россияне ежедневно теряют около 400 солдат.
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