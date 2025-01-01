Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога: інформація на 1 січня

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби, 31 грудня, Сили оборони України знищили 1 250 російських загарбників. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить понад 790 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 01.01.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 790 800 (+1 250) осіб,

танків ‒ 9 672 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 20 043 (+13) од,

артилерійських систем – 21 532 (+4) од,

РСЗВ – 1 256 од,

засоби ППО ‒ 1 032 од,

літаків – 369 од,

гелікоптерів – 330 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 131 (+50) од,

крилаті ракети ‒ 3 003 од,

кораблі / катери ‒ 28 од,

підводні човни ‒ 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 32 675 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 3 672 (+1) од.

"Дані уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у новорічну ніч РФ випустила по Україні понад 100 "шахедів". Сили ППО збили 63 ворожі дрони, 46 — локаційно втрачені, ще два полетіли назад в РФ та Білорусь.

Також повідомлялося, що Повітряні сили Збройних сил України завдали удару по заводу в місті Каменськ-Шахтинський, який виробляє паливо для російських балістичних ракет.