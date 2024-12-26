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26 грудня 2024, 17:38

Командира взводу 211 бригади, який знущався з підлеглих, оголосили в розшук

26 грудня 2024, 17:38
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фото: УП
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Правоохоронці оголосили підозру командиру взводу 211 понтонно-мостової бригади. За даними слідства, він знущався з підлеглих солдатами

Про це повідомили Офіс генпрокурора та Державне бюро розслідувань.

Військового підозрюють у перевищенні військовою службовою особою повноважень, самовільному залишенні військової частини, а також дезертирстві.

За даними слідства, підозрюваний з лютого по травень 2024 року під час перебування в зоні виконання завдань на Сході України неодноразово застосовував насильство щонайменше стосовно трьох військовослужбовців.

"В лютому 2024 року, перебуваючи на Дніпропетровщині, побив солдата за те, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Офіцер вдарив його ногою в обличчя та продовжив бити по інших частинах тіла. Згодом, перебуваючи в Донецькій області, підозрюваний знову побив цього солдата. Він дав наказ підлеглим прив’язати його до дерев’яної конструкції", - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначають в Офісі генпрокурора, підозрюваний на Дніпропетровщині побив ще одного солдата через суперечку щодо оприлюднення в Інтернеті відеозапису про неналежні умови проживання. А в травні на Харківщині він побив підлеглого через нібито неналежне звернення до нього.

Оскільки підозрюваний переховується від слідства, його оголошено у розшук.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відсторонив командира 211-ї ПМБр і наказав перевірити інформацію про знущання з солдатів.

19 грудня командиру 211-ї понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку обрали запобіжний захід. Відповідно до рішення суду, Побережнюк перебуватиме під вартою 2 місяці з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень.

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Офіс генпрокурора ДБР ЗСУ військова служба 211-й понтонно-мостовая бригада
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