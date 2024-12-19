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19 грудня 2024, 15:50

Командиру 211 бригади, у якій знущалися з військових, обрали запобіжний захід

19 грудня 2024, 15:50
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фото: Суспільне
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В Тернопільському міськрайонному суді сьогодні, 19 грудня, командиру 211-ї понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку обрали запобіжний захід

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Відповідно до рішення суду, Побережнюк перебуватиме під вартою 2 місяці з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень.

Побережнюк під час засідання заперечував обвинувачення на свою адресу. Він також відкидає звинувачення у використанні підлеглих для будівництва свого будинку. Він запевняє, що не має жодного відношення до будинку, який будували військовослужбовці.

Нагадаємо, військовослужбовці 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ розповіли журналістам про знущання з бійців, вимагання грошей та кумівство, на які не звертають уваги правоохоронці.

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль і повідомлятиме про результати перевірки факту знущань з військових.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відсторонив командира 211-ї ПМБр і наказав перевірити інформацію про знущання з солдатів.

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ЗСУ Тернопільська область запобіжний захід військова служба
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