Командиру 211 бригади, у якій знущалися з військових, готують нову підозру, — ЗМІ

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Слідство вважає, що Побережнюк знав про факти катувань та іншого нелюдського поводження з боку офіцера Владислава Пастухова, але не реагував та не ініціював питання щодо притягнення його до відповідальності.

За це, за даними джерел, комбригу готують підозру.

Нагадаємо, раніше журналісти "Української правди" оприлюднила матеріал про 211-ту бригаду. Військових, які вживали алкоголь і відмовлялися платити за "замовчування" таких фактів, били. Журналісти з'ясували, що до знущань причетний похресник командира бригади Олега Побережнюка.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відсторонив командира 211-ї ПМБр і наказав перевірити інформацію про знущання з солдатів.

19 грудня командиру 211-ї понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку обрали запобіжний захід. Відповідно до рішення суду, Побережнюк перебуватиме під вартою 2 місяці з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень.

26 грудня правоохоронці оголосили підозру командиру взводу 211 понтонно-мостової бригади. За даними слідства, він знущався з підлеглих солдатами.

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