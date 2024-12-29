Нова підозра командиру 211 бригади: у ДБР оприлюднили офіційне повідомлення

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру командиру 211 бригади ЗСУ, який не реагував на факти знущання та катування над ввіреними йому військовослужбовцями

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Встановлено, що принаймні з лютого по липень 2024 року командир бригади знав про численні факти катувань та іншого нелюдського поводження над бійцями підлеглим йому офіцером, проте не реагував на це та не ініціював питання щодо притягнення винного офіцера до відповідальності.

За наявною інформацією, старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців є сином начальника штабу вказаної військової частини та є близьким товаришем командира бригади.

Раніше повідомлялося, що ДБР провело обшуки у командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олега Побережнюка.

Нагадаємо, раніше журналісти "Української правди" оприлюднила матеріал про 211-ту бригаду. Військових, які вживали алкоголь і відмовлялися платити за "замовчування" таких фактів, били. Журналісти з'ясували, що до знущань причетний похресник командира бригади Олега Побережнюка.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відсторонив командира 211-ї ПМБр і наказав перевірити інформацію про знущання з солдатів.

19 грудня командиру 211-ї понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку обрали запобіжний захід. Відповідно до рішення суду, Побережнюк перебуватиме під вартою 2 місяці з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень.

26 грудня правоохоронці оголосили підозру командиру взводу 211 понтонно-мостової бригади. За даними слідства, він знущався з підлеглих солдатами.