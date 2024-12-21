Уряд призначив тимчасову керівницю Інституту національної пам'яті
Кабінет міністрів призначив Юлія Гнатюк тимчасово виконуючою обов'язки голови Інституту національної пам'яті
Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє RegioNews.
Зазначимо, що Гнатюк фактично очолювала Український інститут нацпам'яті після того, як сплив п'ятирічний термін роботи Антона Дробовича на цій посаді. Вона обіймала посаду першої заступниці голови Інституту з травня 2024.
До цього впродовж більш ніж двох років вона була головною бухгалтеркою відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення цієї установи.
Нагадаємо, 13 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення Антона Дробовича з посади керівника Українського інституту національної пам’яті.
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