ЗМІ з'ясували, кого Зеленський призначить послами у 30 країнах світу
Президент Володимир Зеленський планує найближчим часом призначити близько 30 нових послів України у різних країнах світу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Дзеркало тижня".
Незабаром очікуються призначення послів:
- Австрія – Юрій Вітренко,
- Естонія – Володимир Боєчко,
- Іспанія – Юлія Соколовська,
- Фінляндія – Михайло Видойник,
- Німеччина – Євген Корнійчук, який тривалий час був послом в Ізраїлі,
- Нідерланди – Андрій Костін, якого нещодавно звільнили з посади генпрокурора України,
- Норвегія – Олег Гавриш,
- Канада – Андрій Плахотнюк,
- Бельгія - Ярослав Мельник,
- Боснія і Герцоговина - Володимир Бачинський,
- Кіпр - Сергій Ніжинський,
- Грузія – Михайло Бродович,
- Японія – Юрій Лутовінов,
- Південна Корея – Дмитро Сенік,
- Китай – Олександр Нечитайло. Його спочатку планували призначити послом України у Південній Кореї, однак в останній момент рішення змінили на користь більш стратегічно важливого Китаю. Він замінить на посаді посла Павла Рябікіна,
- Малайзія – Геннадій Надоленко,
- Узбекистан – Ілля Квас,
- Казахстан – Віктор Майко,
- Молдова – Паун Роговей
- Мексика – Сергій Погорельцев,
- ОАЕ – Олександр Балануца,
- Ліван – Роман Горяйнов,
- Алжир – Олександр Воронін,
- Кувейт – Максим Субх,
- Оман – Ольга Селих,
- Кенія – Юрій Токар,
- Ангола – Андрій Касьянов,
- Південно-Африканська Республіка – Олександр Щерба.
"Більшість із призначених є кадровими дипломатами", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у п'ятницю, 20 грудня, Президент України Володимир Зеленський затвердив перелік нових українських послів. Він повідомив про призначення Нарімана Джеляла послом у Туреччині, Альона Гетьманчук очолить Місію України в НАТО, а Андрій Мельник стане представником України в ООН.
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