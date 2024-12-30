Увольнение глав Киевской и Полтавской ОВА: нардеп сказал, на какие должности они претендуют
Уволенные недавно руководители Киевской и Полтавской областных военных администраций уже в ближайшее время занимают новые должности
Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.
По информации нардепа, Руслан Кравченко, экс-глава Киевской области, пойдет на и.о. председателя Налоговой службы.
А уволенный недавно с должности главы Полтавской ОВА Филипп Пронин, по информации Железняка, возглавит Государственную службу финансового мониторинга Украины.
Напомним, 28 декабря Кабинет министров Украины уволил с должностей глав Киевской ОВА Руслана Кравченко и Полтавской ОВА Филиппа Пронина.
Кабмин уволил начальников Киевской и Полтавской ОВАВсе новости »
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