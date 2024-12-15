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15 грудня 2024, 15:00

Більше світла з 16 грудня: у ДТЕК анонсували нові графіки відключень

15 грудня 2024, 15:00
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фото: ДТЕК
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Відзавтра, 16 грудня, в Україні запровадять нові уніфіковані графіки стабілізаційних відключень. Вони будуть однаковими для всіх областей

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає RegioNews.

Зазначається, що раніше підхід до формування графіків у різних областях значно відрізнявся. Оновлені графіки дозволять більш гнучко керувати енергосистемою та відключати меншу кількість клієнтів.

"Абсолютно нові графіки почнуть діяти від 01:00 16 грудня. Графік відключень буде розбитий на 30-хвилинні інтервали, а кожна черга – на дві підчерги. Між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електроенергією", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України планує змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень електрики. Вже у 2025 році всі області можуть поділити на декілька зон.

Україна електрика електроенергія енергетика світло відключення світла ДТЕК графіки відключення світла
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