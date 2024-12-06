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06 грудня 2024, 18:25

Україну можуть поділити на зони за відключеннями світла, – ЗМІ

06 грудня 2024, 18:25
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фото: pixabay.com
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Міністерство енергетики України планує змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень електрики. Вже у 2025 році всі регіони можуть поділити на декілька зон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Виданню відповідну інформацію розповіли кілька джерел в енергетичній галузі.

Зазначається, що проблеми з енергопостачанням в Україні зберігатимуться, а практика застосування відключень показала, що вони не завжди є рівномірними для українців, які проживають у різних областях.

"Щоб уніфікувати систему графіків погодинного відключення (ГПВ) та зробити обмеження справедливішими, вирішили змінити інструкцію застосування графіків", – йдеться в повідомленні.

Як відомо, наразі відключення в країні відбуваються нерівномірно. І якщо за місяць у сумі кількість годин "без світла" для всіх споживачів практично однакова, то протягом тижня чи доби коливання можуть бути значними.

По всій країні запроваджувати однакові графіки не можна – це може призвести до серйозних перепадів в енергосистемі. Тому є варіант об'єднання графіків деяких областей у кілька, можливо, у три зони з відносно рівним обсягом споживання, і в кожній з них застосовувати однакові графіки відключення.

Як приклад, до однієї зони може увійти Одеська, Черкаська, Львівська та ще кілька областей, відібраних у шаховому порядку – щоб не створювати великих суцільних територій із одночасною відсутністю світла. Тоді відключення там будуть за певними чергами у однаковий час.

Тобто, якщо третя черга відключатиметься на чотири години у певний період, то це відбуватиметься по всій зоні. Така ж сама система буде за іншими зонами.

"Але це лише один із варіантів. Є інша пропозиція для встановлення більш гнучкого та справедливого механізму вимкнень. Бувають випадки, коли запровадження однієї черги для всіх регіонів недостатньо, а двох – багато. Для таких ситуацій пропонується запровадити дві підчерги та відключати не по одній, а по півтори черги залежно від ситуації", – додає видання.

Наразі нова методика підходу до відключень перебуває у процесі формування, але запровадити її хочуть уже з січня 2025 року. Очікується, що до нового року у системі відключень змін не буде.

Нагадаємо, з дев'яти реакторів на Хмельницькій, Рівненській і Південноукраїнській АЕС вісім наразі працюють, а один зупинений. Діючі українські АЕС значною мірою відновили виробництво електроенергії після різкого його скорочення минулого тижня, застосованого як запобіжний крок через атаки на енергосистему 28 листопада.

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