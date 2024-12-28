В некоторых областях Украины применили экстренные отключения электроэнергии

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Сегодня, 28 декабря, в нескольких регионах Украины энергетики ввели экстренные отключения света с 15:00 до 18:00

Об этом сообщают Сумыоблэнерго, Полтаваоблэнерго и ДТЭК, передает RegioNews.

Да, по указанию Укрэнерго, электроэнергию уже выключают: в Днепропетровской и Сумской и Полтавской областях.

"Получена команда от НЭК "Укрэнерго" о том, что ГПО на сегодняшний день отменено и получено распоряжение на введение ГАО с 15:00 до 18:00 в объеме 2 очередей", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 декабря прифронтовый город Покровск Донецкой области полностью остался без света. В настоящее время специалисты выясняют причину.

Как известно, с 16 декабря в Украине ввели новые унифицированные графики стабилизационных отключений. Они будут одинаковыми для всех областей. Между отключениями будет минимум 3,5 часа с электроэнергией.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики Украины планирует изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений электричества. Уже в 2025 году все области могут быть разделены на несколько зон.