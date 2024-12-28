Покровськ на Донеччині повністю залишився без світла, — МВА
У суботу, 28 грудня, прифронтове місто Покровськ Донецької області повністю залишилося без світла. Наразі фахівці з'ясовують причину
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Покровську міську військову адміністрацію.
"Весь Покровськ аварійно знеструмлений. Енергетики з’ясовують причину зникнення електрики", — йдеться у повідомленні.
Наразі час відновлення електропостачання невідомий.
Нагадаємо, днями окупанти обстріляли ринок у Покровську. Виникла пожежа.
Також повідомлялося, що в Запоріжжі серйозно пошкоджений енергетичний об'єкт, який атакували росіяни.
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