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25 грудня 2024, 18:35

Під Вовчанськом українські бійці знищили російську "буханку"

25 грудня 2024, 18:35
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скріншот із відео
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Воїни-прикордонники бригади наступу "Форпост" вполювали на Вовчанському напрямку транспорт російських окупантів. Для ураження захисники застосували дрон-камікадзе

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Зокрема на Вовчанському напрямку було виявлено ще одну "буханку" противника, "пасажир" якої помітив наближення дрона та спробував вискочити. Але трюк не вдався — довелось пересуватись лише повзком", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Сіверському напрямку Сили оборони відбили штурм росіян на мотоциклах.

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