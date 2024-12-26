На Рождество ВСУ ликвидировали более 1500 российских военных
За прошедшие сутки, 25 декабря, Силы обороны Украины уничтожили 1 540 российских захватчиков, более 20 артсистем и 10 боевых бронированных машин. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 780 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 26.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 780 860 (+1 540) человек,
- танков ‒ 9 630 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19 933 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 21 357 (+24) ед,
- РСЗО – 1 256 ед,
- средства ПВО ‒ 1 031 (+1) ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 329 ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 20 971 (+63) ед,
- крылатые ракеты 3 003 (+55) ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 32 180 (+63) ед,
- специальная техника ‒ 3 667 ед.
Напомним, ночью 26 декабря российские войска нанесли удар по Украине 31-м беспилотником разных типов.
Как известно, в ночь на 25 декабря Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по расположению пункта управления 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ в городе Льгов Курской области. Российские войска понесли потери.
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