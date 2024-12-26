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26 грудня 2024, 08:55

Вночі ППО збила 20 ворожих дронів, ще 11 БпЛА локаційно втрачені

26 грудня 2024, 08:55
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Сьогодні вночі, 26 грудня, російські війська завдали удару по Україні 31-м безпілотником різних типів. Сили ППО збили 20 ворожих дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог запустив ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники інших типів із напрямків – Орел, Міллерово РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

"Станом на 08:30 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 25 грудня Сили оборони України завдали ракетного удару по розташуванню пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у місті Льгов Курської області. Російські війська зазнали втрат.

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