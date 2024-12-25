На Дніпропетровщині внаслідок атаки по енергооб'єкту загинула людина

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Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Через ракетну атаку по енергетичних обʼєктах області загинула людина", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у середу, 25 грудня, вранці в Україні були запроваджені графіки відключення світла, оскільки Росії здійснює масовану ракетно-дронову атаку по об'єктах енергетики.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог використав для атаки приблизно 70 ракет та 100 дронів.

У ДТЕК заявили про пошкодження обладнання теплоелектростанцій внаслідок атаки 25 грудня.