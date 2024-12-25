На Дніпропетровщині внаслідок атаки по енергооб'єкту загинула людина
Російські війська вранці, 25 грудня, атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській області
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Через ракетну атаку по енергетичних обʼєктах області загинула людина", - написав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у середу, 25 грудня, вранці в Україні були запроваджені графіки відключення світла, оскільки Росії здійснює масовану ракетно-дронову атаку по об'єктах енергетики.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог використав для атаки приблизно 70 ракет та 100 дронів.
У ДТЕК заявили про пошкодження обладнання теплоелектростанцій внаслідок атаки 25 грудня.
Зеленський про масований удар Росії: Путін свідомо обрав Різдво для атакиВсі новини »
25 грудня 2024, 10:01На Херсонщині внаслідок обстрілів пошкоджено дві багатоповерхівки: загинула людина, є поранені
25 грудня 2024, 09:47Росія атакувала теплоелектростанції, пошкоджено обладнання: заява ДТЕК
25 грудня 2024, 09:04
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
На Донеччині під повторний ворожий обстріл потрапили рятувальники
25 грудня 2024, 11:07У ДСНС показали фото пожежі на Кіровоградщині, яка виникла внаслідок російської атаки
25 грудня 2024, 10:46Ракетна атака на Прикарпаття: в Івано-Франківській області без світла залишились кілька населених пунктів
25 грудня 2024, 10:29Зеленський про масований удар Росії: Путін свідомо обрав Різдво для атаки
25 грудня 2024, 10:01На Херсонщині внаслідок обстрілів пошкоджено дві багатоповерхівки: загинула людина, є поранені
25 грудня 2024, 09:47На Сумщині затримали працівників Держрибагентства за незаконний вилов риби
25 грудня 2024, 09:28Росія атакувала теплоелектростанції, пошкоджено обладнання: заява ДТЕК
25 грудня 2024, 09:04Масований удар по Харкову: кількість постраждалих зросла
25 грудня 2024, 08:31Генштаб оновив дані про втрати РФ: інформація на 25 грудня
25 грудня 2024, 08:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі блоги »