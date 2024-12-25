Графіки відключень світла діятимуть до кінця доби, – Укренерго

фото: Укренерго

Сьогодні вночі та вранці, 25 грудня, РФ здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетики. Внаслідок пошкоджень в Україні до кінця доби вимушено запровадили заходи обмеження споживання

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

"Сьогодні до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 25 грудня, з 15:00 до 23:59, діятимуть графіки обмеження потужності для всіх п’яти черг для промисловості та бізнесу.

Наразі на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання.

Нагадаємо, ввечері 24 грудня та вранці 25 грудня, на Різдво, російські війська завдали ударів по території України. Ворог застосував ударні дрони, крилаті та балістичні ракети. Ціллю окупантів знову стали об'єкти енергетики.

Також повідомлялося, що у середу, 25 грудня, вранці в Україні були запроваджені графіки відключення світла, оскільки Росії здійснює масовану ракетно-дронову атаку по об'єктах енергетики.

Раніше повідомлялося, що експерти МАГАТЕ зафіксували пошкодження критичних для роботи українських АЕС підстанцій, отримані внаслідок атак РФ у листопаді - грудні.