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25 декабря 2024, 11:30

Графики отключений света будут действовать до конца суток, – Укрэнерго

25 декабря 2024, 11:30
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фото: Укрэнерго
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Сегодня ночью и утром, 25 декабря, РФ совершила очередную массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетики. В результате повреждений в Украине до конца суток вынужденно ввели меры ограничения потребления

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

"Сегодня до конца суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 декабря с 15:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для всех пяти очередей для промышленности и бизнеса.

На всех объектах, где это позволяет ситуация безопасности, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования.

Напомним, вечером 24 декабря и утром 25 декабря, на Рождество, российские войска нанесли удары по территории Украины. Враг применил ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. Целью оккупантов снова стали объекты энергетики.

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали повреждения критических для работы украинских АЭС подстанций, полученные в результате атак РФ в ноябре – декабре.

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