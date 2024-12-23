Прикордонники показали, як вдарили по окупантах на Півдні
На тимчасово окупованій ділянці Півдня бійці-прикордонники виявили особовий склад ворога та завдали по росіянам удару
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"За допомогою FPV-дрона захисники України успішно уразили ціль. Втрати ворога уточнюються", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, загальні бойові втрати російських військ в Україні за час повномасштабної війни на 23 грудня 2024 року становлять приблизно 776 090 осіб. Протягом минулої доби українські військові ліквідували 1 990 російських загарбників.
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