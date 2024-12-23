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23 грудня 2024, 08:04

Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки окупантів ліквідовано на 23 грудня

23 грудня 2024, 08:04
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Загальні бойові втрати російських військ в Україні за час повномасштабної війни на 23 грудня 2024 року становлять приблизно 776090 осіб

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Зокрема, протягом минулої доби українські військові ліквідували 1990 російських загарбників.

Також повідомляється про втрати бойової техніки ворога: 6 танків, 15 бойових броньованої машини, 29 артилерійських систем, 55 безпілотників, 67 автомобілів.

Нагадаємо, 14 грудня Сили оборони провели багатоетапну спецоперацію на тимчасово окупованій частині Запорізької області, знищивши російський локомотив та 40 вагонів-цистерн із паливом, а також зруйнували логістику ворога.

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