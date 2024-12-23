В ОСУВ "Хортиця" заявили, що оточення підрозділів ЗСУ в Макарівці на Донеччині – фейк

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Інформація про оточення підрозділів Сил оборони України в населеному пункті Макарівка на Времівському напрямку Донецької області, що поширюють медіа, не відповідає дійсності

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", передає RegioNews.

Зазначається, що неперевірені дані та, як наслідок, хибні висновки про наявність такої ситуації – результат аналізу окремими спостерігачами й незалежними експертами джерел, дані в яких не відповідають динаміці бойових дій.

Напередодні команда DeepState оновила мапу, яка показує, що ЗСУ опинилися у повному оточенні в Макарівці.

В ОСУВ "Хортиця" заявили, що підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили ворога з метою сповільнення та припинення наступальних дій окупантів.

"Принагідно нагадуємо медійникам й представникам експертного середовища, що поширення інформації з неперевірених джерел може не лише ввести в оману вашу аудиторію, а й поставити під загрозу життя українських військових, ускладнити виконання ними бойових (спеціальних) завдань із відсічі збройної агресії противника", — йдеться у повідомленні.

Також військові нагадали, що розголошення будь-яких даних про дії Сил оборони, а також про переміщення та положення українських військ, розташування об'єктів та підрозділів – є інформацією, що охороняється згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських військ в Україні за час повномасштабної війни на 23 грудня 2024 року становлять приблизно 776 090 осіб. Протягом минулої доби українські військові ліквідували 1 990 російських загарбників.

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