Пограничники показали, как ударили по оккупантам на Юге
На временно оккупированном участке Юга бойцы-пограничники обнаружили личный состав врага и нанесли по россиянам удар
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"С помощью FPV-дрона защитники Украины успешно поразили цель. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, общие боевые потери российских войск в Украине за время полномасштабной войны на 23 декабря 2024 года составляют около 776 090 человек. За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 1 990 российских захватчиков.
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