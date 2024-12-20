Валерій Залужний опублікував книгу "Моя війна"
Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний презентував свою першу книгу під назвою "Моя війна". Вона відкриває трилогію
Про це Валерій Залужний повідомив у Telegram, передає RegioNews.
"Ділюся з вами своєю власною розповіддю про себе, про мої думки та життєві рішення", — розповів Валерій Залужний.
Роботу над книгою автор розпочав у березні 2023 року, а допомогу у зборі матеріалів та редагуванні рукопису надала його дружина.
"Моя війна" звернена насамперед до молоді. Валерій Залужний прагне донести головну ідею: "У житті можливо все, якщо ти по-справжньому цього бажаєш. Мрійте та йдіть до своєї мети!".
Книга описує три ключові виклики:
- боротьбу зі страхами, які заважають діяти;
- протистояння з людьми, що перешкоджають досягненню цілей;
- подолання життєвих обставин, які стають перепонами.
"Сподіваюся, вам буде цікаво. І дуже чекаю зустрічей та обговорень із читачами", — підкреслив Валерій Залужний.
Книгу видало видавництво "Вавилонська бібліотека", якому автор висловив подяку за підтримку та співпрацю.
"Моя війна" — це перша частина трилогії, яку становитимуть книжки "Моя війна", "Наша війна" та "Їхня війна".
Над виданням працювали:
- редактор — Ярослав Довган;
- коректорка — Алла Журава;
- візуальне оформлення та верстка — Володимир Гавриш;
- світлина — Павло Юркін.
Більше про книгу "Моя війна" можна дізнатися на сайті видавництва.
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