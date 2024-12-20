Валерій Залужний опублікував книгу "Моя війна"

фото: t.me/Zaluzhnui

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний презентував свою першу книгу під назвою "Моя війна". Вона відкриває трилогію

Про це Валерій Залужний повідомив у Telegram, передає RegioNews.

"Ділюся з вами своєю власною розповіддю про себе, про мої думки та життєві рішення", — розповів Валерій Залужний.

Роботу над книгою автор розпочав у березні 2023 року, а допомогу у зборі матеріалів та редагуванні рукопису надала його дружина.

"Моя війна" звернена насамперед до молоді. Валерій Залужний прагне донести головну ідею: "У житті можливо все, якщо ти по-справжньому цього бажаєш. Мрійте та йдіть до своєї мети!".

Книга описує три ключові виклики:

боротьбу зі страхами, які заважають діяти;

протистояння з людьми, що перешкоджають досягненню цілей;

подолання життєвих обставин, які стають перепонами.

"Сподіваюся, вам буде цікаво. І дуже чекаю зустрічей та обговорень із читачами", — підкреслив Валерій Залужний.

Книгу видало видавництво "Вавилонська бібліотека", якому автор висловив подяку за підтримку та співпрацю.

"Моя війна" — це перша частина трилогії, яку становитимуть книжки "Моя війна", "Наша війна" та "Їхня війна".

Над виданням працювали:

редактор — Ярослав Довган;

коректорка — Алла Журава;

візуальне оформлення та верстка — Володимир Гавриш;

світлина — Павло Юркін.

Більше про книгу "Моя війна" можна дізнатися на сайті видавництва.

Нагадаємо, у суботу, 21 грудня, український боксер Олександр Усик, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO, знову зустрінеться на ринзі з британцем Тайсоном Ф’юрі. Бій-реванш відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі чемпіонські пояси, які наразі належать Усику.