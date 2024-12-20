15:15  20 грудня
Українці зможуть отримати онлайн-направлення на ВЛК через Резерв+ без відвідування ТЦК
01:30  20 грудня
Історичний бій Усик – Ф'юрі: коли та де дивитися
02:24  20 грудня
Двоє прикордонників на Закарпатті під час патрулювання втекли з України
UA | RU
UA | RU
20 грудня 2024, 22:45

Валерій Залужний опублікував книгу "Моя війна"

20 грудня 2024, 22:45
Читайте также на русском языке
фото: t.me/Zaluzhnui
Читайте также
на русском языке

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний презентував свою першу книгу під назвою "Моя війна". Вона відкриває трилогію

Про це Валерій Залужний повідомив у Telegram, передає RegioNews.

"Ділюся з вами своєю власною розповіддю про себе, про мої думки та життєві рішення", — розповів Валерій Залужний.

Роботу над книгою автор розпочав у березні 2023 року, а допомогу у зборі матеріалів та редагуванні рукопису надала його дружина.

"Моя війна" звернена насамперед до молоді. Валерій Залужний прагне донести головну ідею: "У житті можливо все, якщо ти по-справжньому цього бажаєш. Мрійте та йдіть до своєї мети!".

Книга описує три ключові виклики:

  • боротьбу зі страхами, які заважають діяти;
  • протистояння з людьми, що перешкоджають досягненню цілей;
  • подолання життєвих обставин, які стають перепонами.

"Сподіваюся, вам буде цікаво. І дуже чекаю зустрічей та обговорень із читачами", — підкреслив Валерій Залужний.

Книгу видало видавництво "Вавилонська бібліотека", якому автор висловив подяку за підтримку та співпрацю.

"Моя війна" — це перша частина трилогії, яку становитимуть книжки "Моя війна", "Наша війна" та "Їхня війна".

Над виданням працювали:

  • редактор — Ярослав Довган;
  • коректорка — Алла Журава;
  • візуальне оформлення та верстка — Володимир Гавриш;
  • світлина — Павло Юркін.

Більше про книгу "Моя війна" можна дізнатися на сайті видавництва.

Нагадаємо, у суботу, 21 грудня, український боксер Олександр Усик, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO, знову зустрінеться на ринзі з британцем Тайсоном Ф’юрі. Бій-реванш відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі чемпіонські пояси, які наразі належать Усику.

посол Великобританія Валерій Залужний книги
Зеленський погодив призначення понад 30 нових українських послів
20 грудня 2024, 20:15
Оголошено переможців літературної премії "Книга року BBC-2024"
12 грудня 2024, 20:52
В Україні ліквідують видавництво, яке працювало більше 100 років
29 листопада 2024, 13:33
Всі новини »
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
Росіяни вдарили "шахедом" по багатоповерхівці в Запоріжжі: поранені 12-річний хлопчик і жінка
20 грудня 2024, 21:56
Окупанти атакували дроном Антонівку під Херсоном: загинув чоловік
20 грудня 2024, 21:16
На Київщині російські "шахеди" повністю знищили склад із продукцією "Сільпо"
20 грудня 2024, 20:43
Зеленський погодив призначення понад 30 нових українських послів
20 грудня 2024, 20:15
Під Вовчанськом українські бійці знищили укриття та зенітну установку росіян
20 грудня 2024, 19:44
Голова ОВА спростував російський фейк про примусову евакуацію з Херсона
20 грудня 2024, 19:10
Надзвичайники загасили масштабну пожежу на Київщині, яку спричинила атака російських дронів
20 грудня 2024, 18:40
За любов до РФ – в'язниця: промосковського попа на 5 років кинули за грати
20 грудня 2024, 18:15
Захисники Сумщини показали, як збили російський "шахед"
20 грудня 2024, 17:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Олексій Голобуцький
Олексій Кущ
Всі блоги »