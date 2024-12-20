Історичний бій Усик – Ф'юрі: коли та де дивитися

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Завтра, 21 грудня, український боксер Олександр Усик, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO, знову зустрінеться на ринзі з британцем Тайсоном Ф’юрі. Бій-реванш відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія)

Про це повідомляє RegioNews.

На кону стоятимуть усі чемпіонські пояси, які наразі належать Усику. У травні 2024 року український боксер здобув перемогу над Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

Реванш обіцяє бути напруженим і цікавим для вболівальників. Однак цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.

В Україні бій Усик – Ф'юрі транслюватиме медіасервіс Megogo. Поєдинок розпочнеться за добу – близько 01:00 за київським часом.

Бій-реванш стане історичним завдяки використанню судді зі штучним інтелектом. Про це повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш Шейх.

ШІ працюватиме як додатковий аналітичний інструмент, здатний забезпечити об'єктивність і уникнути помилок, які можуть допускати людські судді. Водночас остаточні результати бою, як і раніше, визначатимуть офіційні рефері.

Нагадаємо, у травні український боксер Олександр Усик здобув перемогу в поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Таким чином наш співвітчизник здобув титул абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі.

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