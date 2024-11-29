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29 листопада 2024, 13:33

В Україні ліквідують видавництво, яке працювало більше 100 років

29 листопада 2024, 13:33
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фото: Наукова думка
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Науково-виробниче підприємство Видавництво "Наукова думка" припиняє свою діяльність після 102 років роботи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Читомо.

Як розповіла завідувачка відділу розповсюдження книжкових видань Вікторія Агеєва, рішенням про припинення діяльності видавництва ухвалила Національна академія наук (НАН) України. Працівників поінформували про звільнення за два місяці до припинення діяльності підприємства.

"Видавництво Наукова думка, якому 102 роки, ліквідовують. Книжок у нас більше ніхто не зможе купити", - зазначила Агеєва.

Дані Опендатабот свідчать, що щодо установи ініціювали процедуру банкрутства 5 жовтня 2024 року.

Відомо, що закривають також книгарню на вулиці Терещенківській у Києві та онлайн-магазин видавництва.

"Наукову думку" ліквідовують у межах процесу оптимізації від НАН. При цьому видавництво завершить видання, які залишилися в роботі.

Останнім днем роботи книгарні видавництва "Наукова думка" стане 2 грудня 2024 року.

Нагадаємо, у травні цього року внаслідок ракетного удару по типографії у Харкові згоріло 50 тисяч книг.

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