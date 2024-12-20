Зеленський погодив призначення понад 30 нових українських послів
У п'ятницю, 20 грудня, Президент України Володимир Зеленський затвердив перелік нових українських послів. Йдеться про понад 30 призначень
Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram, інформує RegioNews.
"Сьогодні з нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більше 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял – у Туреччину, Альона Гетьманчук – представником України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН. Ці та інші укази – невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні Президент Володимир Зеленський відповів на ідею Путіна про "дуель" російської балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" і західних систем ППО над Києвом. Диктатор РФ назвав це "експериментом", а Зеленський назвав Путіна довбо*обом.