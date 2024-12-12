Оголошено переможців літературної премії "Книга року BBC-2024"
Літературну премію «Книга року BBC-2024» отримала збірка короткої прози «Мої жінки» Юлії Ілюхи видавництва «Білка»
Імена переможців премії, якій цього року виповнюється 20 років, оголосили на церемонії в книгарні "Сенс" у Києві у четвер, 12 грудня, передає RegioNews.
- Книга року – "Мої жінки" Юлії Ілюхи (Видавництво "Білка", Київ, 2024)
- Дитяча Книга року – "І ніякі це не вигадки" Грасі Олійко (Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", Київ, 2024)
- Книга року – Есеїстика – "Всьо чотко!" Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни" Юрія Рокецького (Видавництво "Наш Формат", Київ, 2024)
Автор-переможець у кожній номінації отримує 1000 фунтів стерлінгів в українській гривні.
До журі конкурсу увійшли професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія" Віра Агеєва, блогер Віталій Чепинога, професор Канзаського університету Віталій Чернецький, письменниця Світлана Пиркало та головна редакторка BBC News Україна Марта Шокало.
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