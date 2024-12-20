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20 декабря 2024, 22:45

Валерий Залужный опубликовал книгу "Моя война"

20 декабря 2024, 22:45
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фото: t.me/Zaluzhnui
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українською мовою

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Валерий Залужный представил свою первую книгу под названием "Моя война". Она открывает трилогию

Об этом Валерий Залужный сообщил в Telegram, передает RegioNews.

"Это моя личная история, где я делюсь мнениями, решениями и переживаниями", - рассказал Валерий Залужный.

Работу над книгой автор начал в марте 2023 года, а помощь в сборе материалов и редактировании рукописи оказала его жена.

"Моя война" обращена прежде всего к молодежи. Валерий Залужный стремится донести главную идею: "В жизни возможно все, если ты по-настоящему этого желаешь. Мечтайте и идите к своей цели!"

Книга описывает три ключевых вызова:

  • борьбу со страхами, мешающими действовать;
  • противостояние с людьми, препятствующими достижению целей;
  • преодоление жизненных обстоятельств, которые становятся преградами.

"Надеюсь, вам будет интересно. И очень жду встреч и обсуждений с читателями", - подчеркнул Валерий Залужный.

Книгу издало издательство "Вавилонская библиотека", которому автор выразил благодарность за поддержку и сотрудничество.

"Моя война" - это первая часть трилогии, которую будут составлять книги "Моя война", "Наша война" и "Их война".

Над изданием работали:

  • редактор - Ярослав Довган;
  • корректор – Алла Журава;
  • визуальное оформление и верстка – Владимир Гавриш;
  • Фотография — Павел Юркин.

Больше о книге "Моя война" можно узнать на сайте издательства.

Напомним, в субботу, 21 декабря, украинский боксер Александр Усик, чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, снова встретится на ринге с британцем Тайсоном Фьюри. Бой-реванш состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все чемпионские пояса, принадлежащие Усику.

посол Великобритания Валерий Залужный книги
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