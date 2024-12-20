Валерий Залужный опубликовал книгу "Моя война"
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Валерий Залужный представил свою первую книгу под названием "Моя война". Она открывает трилогию
Об этом Валерий Залужный сообщил в Telegram, передает RegioNews.
"Это моя личная история, где я делюсь мнениями, решениями и переживаниями", - рассказал Валерий Залужный.
Работу над книгой автор начал в марте 2023 года, а помощь в сборе материалов и редактировании рукописи оказала его жена.
"Моя война" обращена прежде всего к молодежи. Валерий Залужный стремится донести главную идею: "В жизни возможно все, если ты по-настоящему этого желаешь. Мечтайте и идите к своей цели!"
Книга описывает три ключевых вызова:
- борьбу со страхами, мешающими действовать;
- противостояние с людьми, препятствующими достижению целей;
- преодоление жизненных обстоятельств, которые становятся преградами.
"Надеюсь, вам будет интересно. И очень жду встреч и обсуждений с читателями", - подчеркнул Валерий Залужный.
Книгу издало издательство "Вавилонская библиотека", которому автор выразил благодарность за поддержку и сотрудничество.
"Моя война" - это первая часть трилогии, которую будут составлять книги "Моя война", "Наша война" и "Их война".
Над изданием работали:
- редактор - Ярослав Довган;
- корректор – Алла Журава;
- визуальное оформление и верстка – Владимир Гавриш;
- Фотография — Павел Юркин.
Больше о книге "Моя война" можно узнать на сайте издательства.
Напомним, в субботу, 21 декабря, украинский боксер Александр Усик, чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, снова встретится на ринге с британцем Тайсоном Фьюри. Бой-реванш состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все чемпионские пояса, принадлежащие Усику.