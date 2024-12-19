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Спецслужби запобігли вбивству свідка у справі про $1 млн хабара полковнику СБУ
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19 грудня 2024, 14:45

Спецслужби запобігли вбивству свідка у справі про $1 млн хабара полковнику СБУ

19 грудня 2024, 14:45
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фото: СБУ
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Служба безпеки України запобігла замовному вбивству ключового свідка у справі про хабар, запропонований офіцеру Головного слідчого управління СБУ. Інцидент стався навесні 2024 року, коли група рейдерів намагалася підкупити полковника СБУ, пропонуючи йому $1 млн за сприяння у захопленні видобувної компанії на Вінниччині

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Полковник одразу повідомив про цю "пропозицію" своє керівництво. Зловмисників затримали. Однак, перебуваючи під вартою, організатор злочинної групи вирішив усунути свідка, щоб уникнути покарання.

Затриманий звернувся до інших арештантів у слідчому ізоляторі, шукаючи через їхні зв’язки на волі виконавця для скоєння вбивства. Він зобов’язався надати кілеру всю необхідну інформацію про свідка, включно з адресою проживання та маршрутами пересування. За виконання злочину замовник обіцяв виплатити $50 тисяч.

Оперативники СБУ завчасно викрили змову, задокументували дії організатора та заблокували підготовку до вбивства на ранньому етапі.

Рейдеру повідомили про нову підозру за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються підготовки до вчинення умисного замовного вбивства (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, пп. 8, 11, 12 ч. 2 ст. 115). Раніше його дії кваліфікували як надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369).

"За новими фактами зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно працівники Служби безпеки та Національної поліції запобігли вбивству сім’ї волонтерів у Черкаській області.

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