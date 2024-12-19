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19 грудня 2024, 03:55

На Рівненщині уродженець Росії зарізав дружину, потрапив у ДТП і намагався вкоротити собі віку

19 грудня 2024, 03:55
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фото: Нацполіція
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Правоохоронці Рівненщини завершили досудове розслідування у справі жителя села Могиляни, який скоїв умисне вбивство дружини, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та намагався вчинити самогубство

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

Жорстоке вбивство сталося вночі 4 серпня. За даними слідства, між подружжям виникла побутова сварка. Коли 65-річна жінка пригрозила чоловіку, що знову відправить його до спеціалізованого лікувального закладу, той розлютився, схопив ножа й наніс їй 32 удари.

Після цього уродженець РФ понад п’ять годин залишався поруч із тілом загиблої, не викликаючи допомоги. Тіло жінки вранці виявив сусід, який і викликав поліцію.

Близько 04:00 зловмисник покинув будинок, узявши із собою ніж. Через годину, керуючи автомобілем Volkswagen Caddy, він виїхав на зустрічну смугу на трасі "Київ-Чоп" і зіткнувся з вантажівкою DAF. Після аварії, побачивши поліцейських, фігурант наніс собі ножові поранення руки. Його госпіталізували до реанімації з політравмами.

"8 серпня, коли 67-річний чоловік прийшов до свідомості, слідча за процесуального керівництва прокуратури повідомила йому про підозру у вчиненні умисного вбивства", – йдеться у повідомленні

Згодом 28 серпня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Днями, 17 грудня, правоохоронці завершили досудове розслідування й передали справу до суду. Обтяжуючою обставиною є те, що злочин скоєно щодо близької людини дружини та особи похилого віку. Пом’якшуючих обставин слідство не встановило. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 17 грудня у Чернігові під час сварки жінка зарізала свого співмешканця.

Раніше повідомлялося, що 14 грудня в Радехові житель Львівщини кинувся з ножем на жінку та її 14-річну дитину. Потерпілих госпіталізували з численними пораненнями.

суд розслідування убивство слідство Рівненська область запобіжний захід різанина
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