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Спецслужбы предотвратили убийство свидетеля по делу о $1 млн взятки полковнику СБУ
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19 декабря 2024, 14:45

Спецслужбы предотвратили убийство свидетеля по делу о $1 млн взятки полковнику СБУ

19 декабря 2024, 14:45
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фото: СБУ
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Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство ключевого свидетеля по делу о взятке, предложенную офицеру Главного следственного управления СБУ. Инцидент произошел весной 2024 года, когда группа рейдеров пыталась подкупить полковника СБУ, предлагая ему $1 млн за содействие в захвате добывающей компании в Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Полковник сразу сообщил об этом "предложении" свое руководство. Злоумышленников задержали. Однако, находясь под стражей, организатор преступной группы решил устранить свидетеля во избежание наказания.

Задержанный обратился к другим арестантам в следственном изоляторе, ища из-за их связей на свободе исполнителя для совершения убийства. Он обязался предоставить киллеру всю необходимую информацию о свидетеле, включая адрес проживания и маршруты передвижения. За исполнение преступления заказчик обещал выплатить $50 тысяч.

Оперативники СБУ заблаговременно разоблачили заговор, задокументировали действия организатора и заблокировали подготовку к убийству на раннем этапе.

Рейдеру сообщили о новом подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, касающимися подготовки к совершению умышленного заказного убийства (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, пп. 8, 11, 12 ч. 2 ст. 115). Ранее его действия квалифицировали как предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369).

"По новым фактам злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции предотвратили убийство семьи волонтеров в Черкасской области.

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