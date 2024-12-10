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10 грудня 2024, 10:58

Планували підірвати прямо в будинку: правоохоронці запобігли вбивству сім’ї волонтерів із Черкащини

10 грудня 2024, 10:58
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фото: СБУ
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Працівники Служби безпеки та Національної поліції запобігли замаху на сім’ю волонтерів у Черкаській області. Зловмисників затримали, їм загрожує довічне ув’язнення

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За результатами спецоперації в регіоні нейтралізували злочинну групу, яка за допомогою саморобних вибухових пристроїв намагалася підірвати волонтерів прямо в їхньому будинку.

Йдеться про очільницю благодійного фонду, що допомагає Силам оборони, та її чоловіка – демобілізованого воїна ЗСУ, який отримав тяжке поранення на передовій.

В пресслужбі Національної поліції в Черкаській області уточнити, що зловмисниками виявились 43-річний чоловік та 41-річна жінка.

За матеріалами СБУ, мотивом замаху стала відмова потерпілих сплачувати вигаданий борг за ремонтні роботи в їхньому будинку.

"Для вчинення злочину зловмисники підготували 4 саморобні вибухові пристрої, які спорядили порохом, гайками і запальними шнурами. У подальшому вони планували закинути вибухівку до спальної кімнати, де мали відпочивати волонтери", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці завчасно викрили злочинну групу і затримали двох її учасників "на гарячому", коли вони готувалися до проникнення у помешкання потерпілих.

Під час обшуків у фігурантів вилучили саморобні вибухові пристрої, компоненти для виготовлення вибухівки та мобільні телефони із доказами злочину.

Двом організаторам групи вже повідомили про підозру. Також планується підозра їхньому спільнику.

"Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", — додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше правоохоронці зірвали спецоперацію російської спецслужби в Одесі і врятували життя місцевому голові громадського формування Геннадію Бейбутяну.

Про "вбивство" одеського бізнесмена і керівника громадського формування з охорони громадського порядку "Підрозділ сприяння правоохоронним органам" Геннадія Бейбутяна повідомлялося 19 жовтня.

СБУ убивство затримання Черкаська область замах Нацполіція вибухівка
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